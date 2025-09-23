El Museu de la Xocolata de Barcelona rep més de 100.000 visitants durant el curs 2024-2025

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El Museu de la Xocolata de Barcelona va rebre més de 100.000 visitants durant el curs 2024-2025, i un de cada cinc va participar en alguna de les seves activitats, principalment infants, ha informat en un comunicat d'aquest dimarts.
Dels 20.000 usuaris dels tallers, la meitat van ser de visites escolars, 6.000 de públic familiar i 4.000 públic general; i el gruix de visitants del museu són turistes, mentre que els usuaris de les activitats són sobretot locals.
Les experiències amb més èxit de participació van ser l'elaboració de piruletes de xocolata personalitzades i de petites creacions amb xocolata, totes dues enfocades a famílies amb nens a partir de tres anys.
El museu, que compleix 25 anys des que va obrir per iniciativa del Gremi de Pastisseria de Barcelona, comptarà aquest curs 2025-2026 amb unes 12 activitats pensades per a diferents edats i interessos, com tallers amb degustacions.
El director de Programes i Projectes del Museu de la Xocolata, Eduard Rico, ha destacat que la part d'activitats ha guanyat protagonisme i assenyala que continuaran impulsant activitats escolars perquè els alumnes "puguin sortir de les aules i seguir part del temari d'una manera més lúdica".