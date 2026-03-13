El Museu Thyssen de Barcelona exposa intervencions artístiques en butaques del Cinema Comèdia

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
El futur Museu Carmen Thyssen Barcelona ha impulsat l'exposició rotativa 'Un llenç en blanc', que mostrarà al públic les intervencions fetes per estudiants d'art de Barcelona en les butaques originals de l'antic Cinema Comèdia, on se situarà el nou museu.
Les obres es podran veure en un espai a peu de carrer contigu a l'edifici, visible directament des del passeig de Gracia, i rotaran al llarg de les setmanes fins al 17 de maig, informa el museu en un comunicat d'aquest divendres.
La iniciativa posa el focus en el talent emergent de la ciutat i en la col·laboració amb les principals escoles d'art de Barcelona, fet que ofereix als estudiants "l'oportunitat de presentar el seu treball en un entorn cultural emblemàtic i en ple cor de la ciutat".