El Museu Tàpies de Barcelona dedicarà exposicions el 2025 a Marta Palau i a l'imaginari de Tàpies

El Museu Tàpies de Barcelona dedicarà exposicions el 2025 a l'artista multidisciplinària Marta Palau, la fotògrafa Anna Malagrida, l'artista André du Colombier, la cineasta Germaine Dulac i el projecte expositiu anual sobre Tàpies que girarà al voltant del seu imaginari a partir de les idees contingudes en la seves primeres produccions.

En una roda de premsa, la directora del Museu Tàpies, Imma Prieto, ha afirmat aquest dijous que aquesta nova temporada consolida les seves línies estratègiques després d'un "any fantàstic" amb la commemoració de l'Any Tàpies amb motiu del centenari del seu naixement i els programes estables que connecten l'obra de l'artista amb temàtiques i sensibilitats actuals.

La temporada s'obrirà amb 'Antoni Tàpies. La imaginació del món', que es podrà veure del 13 de febrer del 2025 al 25 de gener del 2026, que plantejarà una revisió de l'obra de l'artista, amb material que anirà des d'inicis dels anys 40 fins a mitjans dels 50.

L'exposició adopta el títol d'un assaig de l'artista publicat el 1999 i Prieto ha subratllat que és un període important per a Tàpies ja que es tracta del moment que "està forjant el seu imaginari".

Del 27 de febrer al 22 de juny, el museu programarà 'Marta Palau. Els meus camins són terrestres', que Prieto ha dit que és la "primera exposició retrospectiva internacional" de l'artista que es va exiliar a Mèxic el 1940, on va morir el 2022.

L'obra de Palau transita entre diversos llenguatges artístics, però és en el tapís on troba l'espai de representació per crear un diàleg entre la tradició catalana i mexicana, i Prieto ha afirmat que es tracta d'una aposta del museu pel seu llegat en una artista que en els seus escrits assegurava ser pròxima a la manera de concebre l'art de Tàpies.

La temporada 2025 continuarà entre el 13 de març i el 22 de juny amb una exposició dedicada als treballs de la fotògrafa Anna Malagrida (Barcelona, 1970), que se centren sobretot en un estudi antropològic de l'arquitectura de les ciutats o de les que han ocupat espais naturals en relació amb el lleure.

El Museu Tàpies dedicarà una exposició entre el 18 de setembre i el 13 de gener del 2026 a l'artista André du Colombier (Barcelona, 1952 - París, 2003), qui va focalitzar la seva pràctica en la necessitat de tensionar el llenguatge i el seu significat a través de la poesia concreta, el 'mail art', l'art povera o el conceptualisme.

La temporada es tancarà amb 'Germaine Dulac. Je n'ai plus rien', del 2 d'octubre al 13 de gener, dedicada a aquesta productora, directora, realitzadora i guionista de cinema considerada una de les pioneres del cinema surrealista, com amb el migmetratge 'La Coquille et le cergyman' el 1928, un any abans d''Un perro andaluz' de Luis Buñuel.