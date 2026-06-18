El Museu del Rock de Barcelona reforma el seu espai per "connectar amb el públic jove i local"

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
El Museu del Rock de Barcelona ha reformat el seu espai amb l'objectiu de "connectar amb el públic jove i local" a través del contingut divulgatiu, reivindicant el gènere com un moviment contracultural, social i musical.
El museu ha transformat part de la instal·lació per incorporar nou material gràfic i sonor que explica "de manera detallada" la història del rock a través d'un recorregut cronològic organitzat per dècades, informa en un comunicat d'aquest dijous.
El nou contingut, emmarcat en el lema 'La història sonora d'una revolta', narra com el gènere ha contribuït a impulsar "canvis profunds" a través dels ritmes, les lletres i el compromís social dels seus artistes.
A més a més, el museu suma per primera vegada una exposició temporal, 'Avançats al seu temps', que agafa de referència la trilogia de 'Retorn al futur' com a porta d'entrada a un viatge pels visionaris del rock i la cultura pop.
El visitant trobarà instruments originals i rèpliques d'edició limitada, discos, fotografies, objectes de cinema, art gràfic i música i documents, entre d'altres, de les pel·lícules i de bandes com Black Sabbath, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Velvet Underground, The Beatles, David Bowie, Freddie Mercury o Nina Hagen, entre d'altres.