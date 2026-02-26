El Museu del Port de Tarragona incorpora una nova audioguia del projecte Visitmuseum

TARRAGONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El Museu del Port de Tarragona ha incorporat una nova audioguia del projecte Visitmuseum de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat, que complementa el relat museístic de l'equipament i permet conèixer amb més profunditat el patrimoni marítim i portuari que preserva el museu.
L'audioguia, presentada aquest dijous, ja està activa i es pot consultar a la pagina web Visitmuseum de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i està disponible en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès, informa l'agència aquest dijous en un comunicat.
El president del Port de Tarragona, Santiago J.Castellà, ha assegurat que el museu fa "un salt qualitatiu" amb la incorporació de l'audioguia, i ha afegit que amb ella el relat del museu arribarà a més gent.
El cap de mediació de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, Jordi Medina, ha explicat que l'audioguia del Visitmuseum del Museu del Port de Tarragona "és una eina per acostar el món mariner i portuari a la ciutadania".
L'audioguia presenta un format de diàleg entre dos personatges: la protagonista és una dona, que treballa al Port de Tarragona i és donant del museu, que visita amb el seu fill i li explica d'una manera plana els diferents àmbits que configuren l'equipament.
La responsable del museu, Mercè Toldrà, ha assegurat que s'han triat aquests dos perfils perquè són essencials per al museu "les dones de mar, que sovint són invisibilizadas, i els donants" de l'equipament.
L'audioguia consta de 13 pistes d'àudio, que engloben des dels àmbits més generals sobre el Port de Barcelona i els instruments dels pescadors fins a d'altres dedicades a aspectes i peces concretes del museu.