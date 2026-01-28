El Museu Memorial de l'Exili acull una mostra sobre l'artista exiliat republicà Josep Bartolí

GIRONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El Memorial del Camp de Ribesaltes ha presentat al Museu Memorial de l'Exili (MUME), a la Jonquera (Girona), l'exposició 'Josep Bartolí: dibuixar és lluitar', que homenatja l'obra d'aquest artista de l'exili republicà per reflexionar sobre la memòria, el compromís i la transmissió de valors democràtics, informa el Govern en un comunicat.
L'exposició, que es podrà visitar fins al 31 de maig, inclou dibuixos cedits al Memorial del camp de Ribesaltes gràcies a la donació feta per la vídua de l'artista, Bernice Bromberg, a més del quadern de dibuixos elaborat al camp de Bram, cedit per la família Canyameres.
El recorregut també inclou obres realitzades durant l'internament als camps el 1939 i creacions posteriors desenvolupades durant l'etapa on es va instal·lar als Estats Units, per poder continuar amb la seva obra artística de contingut polític i social.