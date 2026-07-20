El Museu de Matemàtiques de Catalunya demana un compromís "ferm" per impulsar la seva seu a Girona

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
GIRONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) ha reclamat un compromís "ferm" de les institucions de Girona per impulsar una seu a la ciutat, i lamenta els retards en la licitació de l'obra i la manca de signatura d'un conveni.
En un comunicat aquest dilluns, assegura que treballa des de fa una dècada per a aquesta seu, "amb el convenciment que es tracta d'un projecte ambiciós, amb recorregut a escala global i una àmplia experiència en la didàctica de les matemàtiques".
Davant el "risc de perdre la subvenció europea", considera urgent fer possible la seu del MMACA a Girona, i crida el consistori a arribar a consensos.