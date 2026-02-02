El Museu Marítim va rebre gairebé 400.000 visitants el 2025, un 11% més

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El Museu Marítim de Barcelona va rebre durant el 2025 un total de 397.218 visitants, xifra que representa un increment de l'11% respecte al 2024, quan se'n van registrar 359.268, informa en un comunicat d'aquest dilluns.
"Per segon any consecutiu", la proposta museística i de programes públics torna a atreure l'interès del públic local (un 46% del total de visitants) i estranger (un 50%), i destaquen els visitants de França i els Estats Units.
Entre les exposicions amb més visites, hi ha 'La infàmia. La participació catalana en l'esclavatge colonial' i 'Espècies invasors marines. L'amenaça silenciosa', i durant aquest any també s'han pogut veure les mostres 'Pearls: Baler' i 'Trencant vaixells, trencant vinyes'.