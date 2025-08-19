El Museu de l'Eròtica de Barcelona acollirà al setembre un taller sobre menopausa i sexualitat

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El Museu de l'Eròtica de Barcelona (MEB) oferirà un nou taller dins del seu programa educatiu 'Art i Sexologia' el 4 de setembre, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Sexual, la finalitat del qual és "abordar la menopausa des d'una mirada integral, eròtica i artística", informa en un comunicat aquest dimarts.
"Aquest taller neix per retornar-li a la menopausa la seva veu, el seu desig i el seu poder. Celebrar-ho en el Dia Mundial de la Salut Sexual és una declaració d'intencions: un dels objectius del MEB és conscienciar sobre la importància del benestar sexual", ha afirmat la directora del museu, Sarah Rippert.
Aquest taller passarà a formar part de les activitats que el MEB oferirà de forma regular en la seva agenda des de la seva àrea educativa i serà conduït per la sexòloga del museu, Sigrid Cervera.
Segons explica Cervera, la menopausa "no és un final, sinó un moment de transició en el qual el desig no s'acaba" en què moltes dones se senten perdudes i incompreses, en les seves paraules.
Les activitats es desenvoluparan en dos espais, en el Jardí Eròtic del MEB, on tindrà lloc una sessió educativa, i a les sales del museu, on hi haurà un recorregut guiat centrat en la temàtica del taller.