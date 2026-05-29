El Museu Diocesà de Barcelona connecta Miró i Gaudí en l'exposició 'Natura i Mística'

MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
El Museu Diocesà de Barcelona ha obert aquest divendres l'exposició 'Miro i Gaudí. Natura i Mística', sobre la relació artística, simbòlica i espiritual entre l'arquitecte Antoni Gaudí i l'artista Joan Miró, informa en un comunicat.
La mostra parteix de les 21 maquetes preparatòries de la sèrie de gravats de Gaudí realitzades per Miró cap al 1975 i culminades el 1979, juntament amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, i aborda l'homenatge que l'artista va retre a l'arquitecte, el qual va considerar des de jove "un veritable mestre".
Per Gaudí, la naturalesa és alhora ordre i caos per la seva infinitud, i la missió de l'arquitecte és ordenar-la en comunió amb Déu; Miró reconeixia l'ordre i el caos en la naturalesa, però no buscava l'harmonia, sinó "revelar-ne la bellesa oculta per alliberar l'individu", destaca el museu.
Les maquetes incorporen 'collages', papers estripats, retalls de diari, 'gouache', tinta, llapis i guix, entre d'altres, en un procediment que recorda els mosaics de Gaudí, i transforma aquesta herència "en un univers propi de formes multicolors".
Entre les peces de Gaudí s'inclouen una cadira que va ser a la Casa Batlló, una banc litúrgic de la parròquia del Sagrat Cor de la Colònia Güell, un faristol musical de la família Güell i uns lòbuls de vidre.
L'exposició vol mostrar l'univers iconogràfic inspirat en el cosmos, la naturalesa i les creacions humanes com el principal nexe entre Gaudí i Miró, a més del procés creatiu de l'artista en unes de les seves obres de maduresa.