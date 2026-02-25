El Museu d'Història de Catalunya celebra 30 anys amb dues jornades de portes obertes

PUERTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El Museu d'Història de Catalunya commemorarà 30 anys aquest cap de setmana amb dues jornades de portes obertes amb accés gratuït a totes les exposicions el 28 de febrer i l'1 de març, informa aquest dimecres en un comunicat.
El museu va obrir les portes el 29 de febrer del 1996 als antics Magatzems Generals de Comerç del Port de Barcelona i en aquestes jornades es podran veure l'exposició permanent i les temporals 'El poble gitano de Catalunya' i 'Dones de la nostra història'.
Dissabte tindrà lloc una nova edició del 'Cronomàster', jornada dedicada als jocs de simulació històrica, amb partides, recreacions de batalles, xerrades i el torneig de 'Cronocartes' amb la participació del seu creador, Miquel Garcia.