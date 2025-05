El Museu d'Autòmats del Tibidabo obrirà de franc el primer diumenge de cada mes

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -

El Museu d'Autòmats del parc d'atraccions del Tibidabo de Barcelona s'afegeix a partir d'aquesta setmana als museus de la ciutat que tenen entrada gratuïta cada primer diumenge de mes, ha informat el consistori en un comunicat aquest divendres.

D'aquesta manera, aquest mateix diumenge l'accés al museu serà gratuït, no caldrà fer reserva prèvia ni s'haurà de passar per les taquilles del parc per gaudir dels més de 40 autòmats, maquetes i jocs recreatius dels segles XIX i XX.

Entre les peces del Museu d'Autòmats, situat a l'àrea panoràmica del Tibidabo i inaugurat el 1982, destaquen figures com 'El pallasso mandolinista' del 1880, la més antiga de la col·lecció, i 'La Monyos', un pallasso musical del 1913 adaptat per semblar-se al personatge barceloní.