El Museu Dalí (Girona) contextualitza 11 obres de la seva col·lecció que exploren les il·lusions òptiques

GIRONA 20 març (EUROPA PRESS) -
El Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona) recupera 11 obres de la seva col·lecció permanent que exploren les il·lusions òptiques i les presenta contextualitzades en la dècada dels 70, un període en què l'artista treballa intensament en la creació del futur museu.
Es tracta d'una etapa marcada per la recerca i l'experimentació entorn diferents recursos òptics, amb l'objectiu d'explorar noves maneres d'entendre i representar la realitat, informa aquest divendres la Fundació Gala-Salvador Dalí en un comunicat.
Les peces que reflecteixen aquesta inquietud científica i creativa inclouen 8 pintures --dues de les quals estereoscòpiques--, un dibuix, una anamorfosi, l'enregistrament d'un holograma, a més de 6 fotografies.
A partir del 24 de març i durant un mínim de dos anys, es podran veure a la Sala de les Lògies, l'espai on fins ara s'havia exposat 'La Madona de Portlligat'.
L'obra de Dalí es caracteritza, ja des dels anys 20, per la presència d'imatges enigmàtiques que alteren la percepció de la realitat i desperten significats ocults a l'espectador, i la dècada dels 70 resulta prolífica en experiments amb il·lusions òptiques.