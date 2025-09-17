El Museu Dalí exposa 'La madonna de Portlligat' per primer cop a Espanya des de fa 73 anys

GIRONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona) exposa des d'aquest dimecres fins al 22 de febrer 'La madonna de Portlligat' del pintor empordanès, 73 anys després de l'últim cop que va ser a Espanya quan va formar part de la Biennal Hispanoamericana d'Art, celebrada a Madrid i Barcelona el 1952.
Es tracta d'un préstec excepcional del Museu d'Art de Fukuoka (Japó) i està considerada una de les grans obres de Dalí, que sintetitza l'evolució del pintor des del surrealisme fins al misticisme nuclear, informa el museu en un comunicat.
A més d'aquesta obra, la mostra 'La madonna de Portlligat. Una explosió onírica' inclou 11 fotografies poc conegudes de Mark Kauffman per a la revista 'Life' a les quals apareix Dalí amb la pintura el novembre del 1950 a la Carstairs Gallery de Nova York, en la primera presentació pública de l'obra.
També conté un audiovisual de 4 minuts que mostra el viatge que va portar l'obra a ser admirada arreu del món, des de la presentació a Nova York fins a galeries com l'André Weil de París, la Lefevre Gallery de Londres i el Palazzo Reale de Madrid, a més del seu pas per Espanya.