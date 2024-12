El Museu Carmen Thyssen Barcelona preveu obrir el 2027 amb art català del XIX i XX

Collboni: "Torna la Barcelona de l'ambició cultural, que no es posa límits"

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El Museu Carmen Thyssen Barcelona preveu obrir durant el 2027 amb obres d'art català dels segles XIX i XX a més d'exposicions temporals quan es rehabiliti l'edifici que va acollir el cinema Comedia, l'antic Palau Marcet de la cruïlla passeig de Gràcia-Gran Via.

L'han presentat aquest dijous l'alcalde, Jaume Collboni; la baronessa Thyssen, i el CEO i cofundador del fons Stoneweg, Places & Experiences, Jaume Sabater, en una roda de premsa al Saló de Cent de l'Ajuntament.

Collboni ha assegurat que amb projectes com aquest "torna la Barcelona de l'ambició cultural, que no es posa límits", i ha definit Thyssen com una de les col·leccionistes més importants d'art del món i que ha fet realitat el seu somni de tenir un museu a la seva ciutat natal.

Ha insistit que Barcelona "diu sí a la cultura, sí a les grans institucions culturals, sí als grans esdeveniments i equipaments, sí als grans museus públics i sí als grans museus privats", i que aquest centre és un salt d'escala per a la ciutat, juntament amb les ampliacions del MNAC i el Macba.

Ha estès l'agraïment a Stoneweg, que ja és present a la ciutat al Palau Martorell, i ha afegit que el projecte del Museu Carmen Thyssen és una iniciativa d'impacte que permetrà atreure grans exposicions, nous visitants i que l'art català es valori internacionalment.

També ha dit que el consistori ha acompanyat la iniciativa, que el naixement del museu és "com ampliar la família" i que és un projecte 100% privat que la capital catalana acull i li permet ampliar l'oferta cultural.

THYSSEN: "OBRES MERAVELLOSES"

Thyssen ha subratllat que serà un museu del segle XXI, que tindrà com a eix l'art català del XIX i XX procedent de la seva col·lecció privada, a més d'exposicions temporals: "Estarà ple d'obres meravelloses".

Ha explicat que amb el temps s'ha convertit en una col·leccionista seriosa, i ha reivindicat que "els pintors no han pintat per a una sola persona, sinó per a la humanitat".

XIX, XX I EXPOSICIONS TEMPORALS

Algunes obres que s'exposaran de manera permanent són els olis 'Interior a l'aire lliure' de Ramon Casas, 'Port de Barcelona' d'Eliseu Meifrèn i 'La creu de terme' de Santiago Rusiñol, concreten Thyssen i Stoneweb en un comunicat conjunt.

A més a més, hi haurà exposicions temporals amb artistes clàssics, moderns i contemporanis de nivell internacional, avantguardes artístiques i col·leccions d'arts decoratives, moda i joieria.

FUNDACIÓ ARTE Y LEGADO BARCELONA

La baronessa, acompanyada de la seva filla Carmen Thyssen, s'ha mostrat feliç que el museu comenci a caminar i també per ser al passeig de Gràcia, perquè és on Antoni Gaudí va projectar edificis com la Pedrera, i ha recordat que ella anava al cinema Comedia a mirar pel·lícules, també de qui va ser el seu marit, l'actor Lex Barker.

La governança del museu es farà des de la fundació Arte y Legado Barcelona, on hi ha Thyssen i la seva filla, i que presideix el CEO de Stoneweg, amb la idea de deixar un llegat per a la ciutat de Barcelona.