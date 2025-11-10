El Museu Can Framis reuneix 224 obres en una nova col·lecció i dedica un espai a Vila Casas

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El Museu Can Framis de Barcelona ha inaugurat la col·lecció 'Una col·lecció permanentment canviant', amb la qual reuneix unes 224 obres de més de 130 artistes catalans, i ha obert el "primer espai permanent" dedicat a Antoni Vila Casas.
Es tracta de dues propostes que dialoguen i que resumeixen l'essència de la Fundació Vila Casas, que passa per "fer de l'art un instrument de coneixement, de diàleg i de servei a les persones", informa la fundació aquest dilluns en un comunicat.
La directora general de la Fundació Vila Casas, Cristina Ribes, ha explicat que la fundació celebra els 25 anys des de la creació del projecte Art 2000 i que ara enceta una nova etapa i reafirma el "compromís amb el llegat d'Antoni Vila Casas, en què l'art i la salut siguin l'epicentre de la missió".
La nova col·lecció abasta des dels anys 30 fins a l'actualitat, amb peces històriques com una obra de Josep Cusachs i la més recent, 'El col·leccionista absent' (2021) de Rafael G. Bianchi, obra que dona títol al projecte.
També compta amb obres de Salvador Dalí, Àngel Ferrant, Joan Vilacasas, Mari Chordà, Mar Bolumar o Nazario i el director artístic de la fundació, Bernat Puigdollers, afirma que la voluntat ha estat descobrir de què parlaven aquests artistes i poder "identificar els grans temes que han marcat l'art català de l'últim segle".
En paral·lel, s'ha inaugurat l'espai dedicat a Antoni Vila Casas per "donar a conèixer la seva trajectòria vital i professional, però també el seu pensament", amb obres i documents de la seva col·lecció i destaquen peces que simbolitzen les seves passions: Joan Miró, Francesc Todó i Ramon Massats.