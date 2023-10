Municipis catalans agermanats amb ciutats sueques els demanen que defensin l'oficialitat del català

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

Els municipis de Terrassa, Berga (Barcelona) i Cassà de la Selva (Girona) han demanat per carta a les seves ciutats agermanades, que són sueques, que donin suport a l'oficialitat del català a la Unió Europea, en una iniciativa impulsada per Plataforma per la Llengua.

Segons han informat en un comunicat d'aquest divendres, Terrassa està agermanada amb Örebro, Berga amb Högsby i Cassà de la Selva amb Bräcke, i l'objectiu és que es posicionin a favor del català per "convèncer el Govern suec que no veti l'oficialitat del català a la UE".

L'entitat ha recordat que Suècia és "un dels països que va presentar més dubtes en la reunió del 19 de setembre" sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea, per la qual cosa amb aquesta iniciativa volen que la defensi.

D'altra banda, cap municipi català està agermanat amb ciutats de Finlàndia, "l'altre país que juntament amb Suècia va mostrar més dubtes sobre el reconeixement del català".

Plataforma per la Llengua continua amb la campanya 'Say yes' per aprovar l'ús de les llengües cooficials a Espanya --català, basc i gallec-- en les sessions plenàries del Parlament Europeu.