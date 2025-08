Moventia forma i contracta a estudiants de Perú a Girona davant la falta de conductors d'autocar

GIRONA 5 ago. (EUROPA PRESS) -

Moventia ha impulsat, mitjançant el seu programa 'Contractació en origen', la contractació amb estada acadèmica de joves peruans que arriben al Baix Empordà (Girona) amb visat d'estudi per suplir la falta de professionals qualificats en el sector, especialment de conductors d'autocar i personal de taller.

Els estudiants s'incorporen a un itinerari formatiu que inclou formació tècnica i en atenció al client, aprenentatge del català, pràctiques reals i coneixement del territori, informen l'empresa de mobilitat i la Càmera de Palamós (Girona) en un comunicat aquest dimarts.

Des de l'inici del programa en 2022, Moventia ha incorporat més de 200 professionals amb aquest sistema, entre ells conductors, mecànics i tècnics de taller, i preveu arribar als 239 a la fi de 2025.

En una visita institucional per conèixer el projecte, la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez, ha dit: "Aquesta contractació en origen no és només ocupació, sinó també acolliment i inclusió i un exemple de com abordar els reptes demogràfics i laborals amb una mirada social".

L'acte també ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Begur, Maite Selva; l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán; la directora de Recursos Humans de Moventia, Marga Pedreira; el gerent de Moventis Costa Brava, Enric Gimeno; i el president de la Càmera de Palamós, Pol Fages.