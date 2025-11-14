Mourn publica 'Letra ligada', el seu primer disc en castellà

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La banda Mourn ha publicat 'Letra ligada', el seu sisè disc i el primer en castellà, ha informat la promotora Montgrí en un comunicat d'aquest divendres.
Es tracta d'un àlbum "més lluminós, més pop, menys cru i més afectiu, però en absolut simple", amb la seva totalitat de cançons cantades en castellà, i ha estat produït pel noruec Kenneth Ishak.
Els pròxims concerts del grup seran el 19 de novembre a Palma per l'Atomic Fest; el 3 de gener a La Riviera a Madrid; el 17 de gener en el Neu! de Girona; el 5 de febrer en el 16 Toneladas de València; i el 13 de febrer en el Razz 3 de Barcelona.