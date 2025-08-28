Un motorista mort a la carretera de la Rabassada a Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'una moto va morir aquest dimecres a la carretera de la Rabassada (BP-1417) a l'altura de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en un accident que es va produir al punt quilomètric 5,7 de la via, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) aquest dijous en un comunicat.
Per causes que encara s'investiguen, la moto d'un veí de Les Franqueses del Vallès (Barcelona) de 29 anys, va col·lisionar amb un turisme, i a conseqüència del xoc, va morir.
També van resultar ferides 3 persones: 1 en estat greu traslladada a l'hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), i 2 ferides lleus traslladades a l'hospital de Granollers (Barcelona).
L'avís sobre l'accident es va rebre a les 20.19 hores i la carretera es va mantenir tallada fins a les 03.08 hores de la matinada d'aquest dijous, en un succés que va activar 9 patrulles de Mossos d'Esquadra, 3 de Bombers de la Generalitat, i 5 del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
Aquest any 2025 han mort 94 persones en accidents de trànsit, 29 de les quals motoristes, segons dades provisionals del SCT.