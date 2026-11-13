El motorista mort en un accident aquest dijous a Barcelona era un guàrdia urbà fora de servei

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El motorista mort aquest dijous cap a les 22.30 hores a la Gran Via de Barcelona al districte de l'Eixample després de xocar amb un vehicle de la Policia Nacional era un guàrdia urbà fora de servei, han confirmat fonts municipals a Europa Press i ha avançat 'Tot Barcelona'.
A conseqüència de l'accident, en el qual el cotxe de la Policia Nacional circulava "en servei prioritari", el motorista va resultar ferit crític i va ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a un centre hospitalari, on va morir "poc després", informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest divendres.
La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) investiga les circumstàncies del sinistre, que ha deixat la víctima número 17 en accidents de trànsit a la ciutat aquest any.