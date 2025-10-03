Una motorista mor en un xoc frontal a la C-66 a Cornellà del Terri (Girona)

GIRONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Una motorista ha mort en un xoc frontal a la C-66 a Cornellà del Terri (Girona) aquest dijous sobre les 20:55 hores, informa en un comunicat el Servei Català de Trànsit (SCT).
Per causes que encara s'estan investigant i segons les primeres informacions, una furgoneta i un ciclomotor haurien col·lisionat frontalment i, posteriorment, 2 altres vehicles haurien xocat també a causa de l'accident, produint a conseqüència de l'impacte la defunció de la conductora del ciclomotor.
Arran del sinistre, s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 1 dotació dels Bombers de la Generalitat i 2 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Quant a l'afectació vial, la carretera s'ha tallat en tots dos sentits de la marxa.
Amb aquesta víctima són 114 les persones que han perdut la vida en les carreteres catalanes aquest any.