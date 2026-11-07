Publicat 07/11/2026 19:06

Un motorista mor després de xocar frontalment amb un turisme a la TP-2039 a Tarragona

Accident entre un turisme i una moto en la TP-2039, que roman tallada entre Tarragona i el Catllar
BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha mort aquest dissabte després de xocar frontalment amb un turisme al punt quilomètric 3,7 de la carretera TP-2039, a la ciutat de Tarragona sentit El Catllar (Tarragona).

Els Mossos han rebut l'avís a les 15.58: tots dos vehicles s'han incendiat i una dona ha resultat ferida lleu, informa la policia en un comunicat.

L'accident ha obligat a tallar la via en tots dos sentits de la marxa a primera hora de la tarda i els bombers han extingit les flames.

S'han activat 4 dotacions dels Mossos d'Esquadra, 3 dels Bombers de la Generalitat i 3 del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes.

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