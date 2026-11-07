Un motorista mor després de xocar frontalment amb un turisme a la TP-2039 a Tarragona

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort aquest dissabte després de xocar frontalment amb un turisme al punt quilomètric 3,7 de la carretera TP-2039, a la ciutat de Tarragona sentit El Catllar (Tarragona).
Els Mossos han rebut l'avís a les 15.58: tots dos vehicles s'han incendiat i una dona ha resultat ferida lleu, informa la policia en un comunicat.
L'accident ha obligat a tallar la via en tots dos sentits de la marxa a primera hora de la tarda i els bombers han extingit les flames.
S'han activat 4 dotacions dels Mossos d'Esquadra, 3 dels Bombers de la Generalitat i 3 del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes.