Un motorista mor després d'una sortida de via a l'N-260 a Llançà (Girona)

GIRONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha mort aquest diumenge després d'una sortida de via al punt quilomètric 17,7 de l'N-260 a Llançà (Girona), segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 11.14 hores per una sortida de via d'un motorista, les causes del qual encara s'estan investigant, en un cap de setmana amb cinc víctimes mortals a les carreteres catalanes.

Amb aquesta víctima, són 119 les persones mortes en accidents de trànsit en el que va d'any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons les dades provisionals.