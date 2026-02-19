Un motorista mor en un accident a la B-23 a Esplugues de Llobregat

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort en un accident a la B-23 a Esplugues de Llobregat (Barcelona) aquest dijous a les 08.21 hores.
Per causes que encara s'investiguen, un motorista ha caigut sol a la via i, com a conseqüència de l'accident, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle, un home de 39 anys veí de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat.
Arran del sinistre, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i, amb aquesta víctima, ja són 10 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.