Una motorista menys greu i un taxista greu en 2 accidents a la Via Augusta de Barcelona

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
Una motorista ha resultat ferida menys greu aquest divendres cap a les 17.00 hores després de xocar amb un turisme a la Via Augusta de Barcelona, lloc d'on minuts abans un taxista ha estat traslladat en estat greu després de desmaiar-se en un xoc múltiple que ha implicat cinc vehicles, segons expliquen fonts municipals a Europa Press.
L'accident múltiple amb el taxista ferit s'ha produït a la cantonada de la Via Augusta amb la ronda General Mitre, el sinistre del qual ha deixat tres persones ferides que també han estat traslladades a l'hospital, tot i que no de gravetat.
El segon sinistre s'ha produït a la mateixa via amb el carrer Vallmajor, en què la motorista també ha estat traslladada a un centre hospitalari, si bé el conductor del turisme no ha patit danys.