Un motorista hospitalitzat en estat greu després d'un accident a la C-32 a Mataró (Barcelona)

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha estat traslladat en estat greu a l'hospital Germans Trias després d'accidentar-se aquest dijous al matí a l'autopista C-32, a l'altura de Mataró (Barcelona) amb un altre cotxe, informa el Sistema d'Emergències Mèdiques a X.
El sinistre s'ha produït a les 08.23 hores i ha obligat a deixar tan sols un carril obert en sentit Barcelona, la qual cosa ha arribat a provocar uns 4 quilòmetres de retenció des de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).
No obstant això, la circulació s'ha pogut normalitzar progressivament fins que cap a les 10.30 hores ja s'han reobert tots els carrils.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han activat dues dotacions per donar suport al SEM.
Els serveis sanitaris han mobilitzat tres ambulàncies.