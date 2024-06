El 'motorhome' de McLaren a Montmeló s'incendia durant el Gran Premi d'Espanya

MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -

El 'motorhome' de McLaren al Circuit de Barcelona-Catalunya, on aquest cap de setmana s'està celebrant el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, s'ha incendiat abans dels tercers entrenaments lliures, per la qual cosa s'han vist obligats a evacuar el personal de l'equip i tres bombers han hagut de ser atesos per inhalació de fum.

"Aquest matí hem evacuat la nostra paddock hospitality del Team Hub arran d'una alerta d'incendi. L'equip ha estat evacuat de manera segura mentre els bombers locals tenen cura del problema", ha informat l'equip McLaren en un comunicat.

El foc sembla haver-se originat a la part posterior, en una zona situada sobre la cuina, i tot apunta a un problema elèctric. Aviat s'ha format una columna de fum que ha obligat a evacuar tot el personal de l'escuderia de Woking.

Una dotació de bombers ha assistit al lloc dels fets per intentar apagar l'incendi. La quantitat de fum ha fet que tres d'ells hagin hagut de ser atesos per personal sanitari, que els ha subiministrat màscares d'oxigen.