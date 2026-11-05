Mötley Crüe actuarà en el Barcelona Rock Fest 2027 al juliol

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La banda nord-americana de rock Mötley Crüe actuarà en el Barcelona Rock Fest 2027, que se celebrarà de l'1 al 4 de juliol al parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
L'actuació prevista el dissabte 3 de juliol serà "el primer concert a Barcelona en més de 40 anys de carrera" de la banda, informa aquest dijous el festival.
El festival ha definit com "un deute històric que per fi se salda" el concert en el Rock Fest de la banda liderada per Nikki Six, Vince Neil i Tommy Lee, que ha visitat Espanya en comptades ocasions però mai un escenari a la capital catalana.