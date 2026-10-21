Una mostra del Palau Robert de Barcelona reivindica l'art de Pau Casals "al servei de la pau"

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exposició 'Pau Casals, música per la pau', que es pot visitar de franc a partir d'aquest dijous fins al 10 de gener al Palau Robert de Barcelona, reivindica el llegat de l'artista per posar el seu art "al servei de la pau".
La mostra s'ha promogut en el marc de l'Any Pau Casals, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement, i està organitzada pel Palau Robert juntament amb la Fundació Pau Casals i la Fundació La Caixa, informa l'organització en un comunicat aquest dimecres.
Comissariada per la directora del Museu Pau Casals del Vendrell (Tarragona), Núria Ballester, la mostra s'estructura en 5 àmbits: primer introdueix la figura de Pau Casals i destaca el seu "virtuosisme" i compromís amb la llibertat, la democràcia i la pau.
Un segon àmbit subratlla la música com a art de comunicació; el tercer bloc recull la música com a "eina de compromís i protesta"; la cambra posa en relleu la música com a missatge de pau; i l'exposició tanca amb les opinions de diverses personalitats sobre el llegat de Casals.
A partir del febrer del 2027 l'exposició es podrà veure al Caixaforum Madrid i de juny a agost al Museu Pau Casals del Vendrell (Tarragona).