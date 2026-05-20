Una mostra a l'Institut del Teatre explora el vincle de Cuixart i les arts escèniques

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
L'Institut del Teatre de Barcelona acollirà a partir del 27 de maig una mostra sobre el vincle de l'artista Modest Cuixart amb les arts escèniques, amb el nom de 'Modest Cuixart i les arts escèniques', informa en un comunicat aquest dimecres.
Està impulsada pel Museu de les Arts Escèniques (MAE) i la Fundació Cuixart i, a través d'uns 20 plafons amb fotografies, esbossos i cartells, reivindica la importància de les arts escèniques en la trajectòria creativa de Cuixart.
La mostra, que es podrà visitar fins a la tardor, recorre els inicis experimentals de Cuixart com a cofundador del grup Dau al Set, juntament amb figures com Joan Brossa, Joan Ponç i Antoni Tàpies, amb qui va participar en accions "transgressores d'arrel surrealista i dadaista".
Presenta algunes de les seves aportacions escenogràfiques que el van projectar internacionalment, com 'Schweyk a la Segona Guerra Mundial' al Teatre dels Camps Elisis de París (França), 'El perro del hortelano' a Mèxic, 'Fando et Lis' de Fernando Raval o el ballet 'Antigone'.
El recorregut també se centra en la influència "decisiva" de Bertolt Brecht i en la seva col·laboració amb el director Roger Planchon, que van marcar un punt d'inflexió en la seva trajectòria artística; a més de la seva vinculació amb la música i compositors, dedicant obres a figures com Louis Armstrong o Igor Stravinsky.