La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, Premi CIMA Patricia Ferreira per la seva lluita per la igualtat

MADRID 8 jul. (EUROPA PRESS) -
La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona ha estat guardonada amb el III Premi CIMA Patricia Ferreira, un reconeixement que atorga l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals (CIMA) per distingir persones o entitats que contribueixen al foment de la igualtat de gènere en el sector audiovisual.
El jurat del guardó, integrat per representants d'institucions i professionals vinculats a l'àmbit cinematogràfic i al feminisme, es va reunir aquest dimarts, 7 de juliol, al Palacio Longoria de la SGAE a Madrid. Després de debatre les diferents candidatures presentades a aquesta nova edició, que valorava trajectòries o treballs publicats el 2025, el jurat va seleccionar per majoria la mostra barcelonina.
En la resolució, el jurat ha destacat la "trajectòria impecable" de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, en assenyalar que, des de fa més de tres dècades, "ha transformat de manera decisiva el panorama de la programació cinematogràfica i el pensament crític al voltant del cinema realitzat per dones i el propi moviment feminista".
Fundada a Barcelona el 1993 amb l'impuls inicial de Marta Selva i Anna Solà, i dirigida actualment per María Zafra, l'entitat ha estat reconeguda no només per obrir espais d'exhibició a cineastes històricament invisibilitzades, sinó per "ampliar i reorganitzar les múltiples històries del cinema, qüestionant els relats hegemònics i proposant noves genealogies".
Així mateix, el jurat ha enaltit la seva vinculació amb la cooperativa catalana Drac Màgic i el seu compromís feminista, el qual ha convertit la programació cinematogràfica en una "eina d'activisme cultural, educatiu i social, capaç de generar comunitat, coneixement i debat molt més enllà de les sales de cinema". El festival, autodefinit com "dissident, feminista i apassionat", es consolida així com un referent internacional.
El guardó es lliurarà el pròxim 28 de setembre al Cine Doré de Madrid, durant la celebració de la Jornada CIMA. Aquesta trobada coincidirà amb els actes commemoratius del 20è aniversari de l'associació de dones cineastes.
Durant la jornada, a més del lliurament del premi, es farà la presentació de l'Informe Anual de CIMA i s'organitzaran diverses taules rodones amb professionals del sector per reflexionar sobre el paper de les dones i la contribució de l'associació en el desenvolupament de la indústria audiovisual.