La Mostra de Cinema Italià de Barcelona programarà 17 produccions al desembre

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La 14a Mostra de Cinema Italià de Barcelona (MCIB), que se celebrarà entre el 12 i el 17 de desembre als cinemes Verdi i Verdi Park, programarà deu llargmetratges i set curtmetratges, informa aquest dilluns en un comunicat.
La programació inclourà els llargmetratges 'Giola mia', de Margherita Spampinato; 'Il rapimento di Arabella', de Carolina Cavalli; 'La vita va così', de Riccardo Milani; 'Un anno di scuola', de Laura Samani; 'Elisa', de Leonardo di Costanzo, i 'Le città di pianura', de Francesco Sossai.
També es projectaran 'La gioa', de Nicolangelo Gelormini; 'Le bambine', de Nicole i Valentina Bertani; 'La sonrisa del mal', de Paolo Stripooli, i 'Testa o croce', d'Alessio Rigo de Righi i Matteo Zoppis.
La Mostra incorporarà set curtmetratges projectats en la Setmana Internacional de la Crítica de la Biennal de Venècia: 'El püti pèrs', de Paolo Baiguera; 'Festa in famiglia', de Nadir Taji; 'La moto', de Matteo Giampetruzzi; 'The pornographer', de Hariel; 'Sante', de Valeria Gaudieri; 'Arca', de Lorenzo Quagliozzi, i 'Marina', de Paoli de Lucca.
Es projectaran el 17 de desembre i competiran per un premi de 2.000 euros destinat a un primer llargmetratge, i el jurat estarà format per la productora italiana Donatella Palermo, l'actor Sergi López i la periodista Gloria Fernández.