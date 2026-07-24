La mostra de Catalunya en les proves Pisa 2025 té un excés de taxa d'exempció i no es podrà comparar

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -
La mostra de Catalunya en les proves Pisa 2025 té un índex d'alumnes exempts superior al màxim recomanat per l'OCDE, del 23,2% respecte al 5% recomanat, que la Generalitat atribueix a una "incidència tècnica" puntual que afectarà la comparativa de resultats amb altres anys.
La directora general de Currículum i Desenvolupament Professional de la Conselleria d'Educació, Sònia Fernández Cuenca, ha explicat la situació aquest divendres en unes declaracions juntament amb la directora general d'Avaluació i Cooperació Territorial del Ministeri d'Educació, Mónica Domínguez.
Ha subratllat que l'aplicació de la mostra "no és representativa" a nivell català, la qual cosa fa que no sigui comparable amb altres autonomies i amb altres edicions a nivell de Catalunya.
Catalunya apareixerà en l'informe estatal, amb una acotació tècnica respecte a la resta de comunitats per aquesta "incidència tècnica", i els resultats que s'hi han donat sí que s'han utilitzat per a l'informe estatal, ha precisat.
Dels 2.345 alumnes de 51 centres catalans que havien de fer les proves entre març i maig del 2025, 591 van ser exempts: 6 per discapacitat física; 493 per discapacitat cognitiva, conductual o emocional, i 92 per domini insuficient de la llengua de la prova.
Fernández Cuenca ha dit que la Generalitat ha obert un procés de diligències informatives, reservat i que continua obert, per "esclarir" les causes de la incidència i garantir que no es repeteixi.
El Govern ha creat una Comissió de coordinació de proves i estudis d'avaluació, publicada aquest divendres en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), per fer una supervisió exhaustiva de les mostres de les proves d'avaluació a Catalunya.