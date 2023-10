El Most Festival premiarà Nora Navas i homenatjarà Xavier Gramona i Carlos Esteva

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El 12è Most Festival Internacional de Cinema del Vi lliurarà el premi honorífic a l'actriu Nora Navas i guardonarà de manera pòstuma els cellerers Xavier Gramona i Carlos Esteva, segons ha informat aquest dimarts el certamen en un comunicat.

El festival començarà el 2 de novembre al Kubrick Cinema de Vilafranca del Penedès (Barcelona) amb la pel·lícula 'El mestre que va prometre el mar', dirigida per Patrícia Font i interpretada per Enric Auquer i Laia Costa.

En la clausura es projectarà el 12 de novembre la pel·lícula 'Blind Ambition', documental del vi signat per Warwick Ross i Robert Coe, sobre quatre refugiats de Zimbàbue que es van convertir en sommeliers.

Nora Navas rebrà el premi Most Honorífic en reconeixement a la seva trajectòria professional, mentre que també es lliurarà els premis Most Honorífics In Memoriam, que reconeixeran Xavier Gramona, vicepresident del celler Gramona i impulsor de Corpinnat, i Carlos Esteva, fundador de Can Ràfols dels Caus d'Avinyonet del Penedès.

El festival projectarà films com 'Anatomía de un caída', de Justine Triet, 'La chimera', d'Alice Rohrwacher, i 'Un amor', d'Isabel Coixet, i Itàlia serà el país convidat d'aquesta edició, amb una selecció de films com 'Teorema' de Pier Paolo Pasolini i 'Caro diario' de Nanni Moretti, entre d'altres.