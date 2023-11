El Most Festival premia el documental sobre viticultors ucraïnesos 'Wounded Land'

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El Most Festival Internacional de Cinema del Vi ha reconegut amb el gran premi del jurat el documental 'Wounded Land', de Roman Zajac, centrat en el gir de les vides dels viticultors ucraïnesos amb l'esclat de la guerra.

El premi Brot ha recaigut en el curtmetratge 'Fin', de Fernando Reinaldos, i el del públic en 'Paris 70', de Dani Feixas, ha informat el festival en un comunicat.

El premi Vi Català ha recaigut en 'Qui sembra, parla. Qui escolta, cull', de Manel Cortés, sobre la cooperativa Agrícola Corbera d'Ebre (Tarragona), i el de millor treball de ficció per 'Las gotas de Dios', una mineserie de Quoc Dang Tram.

Per la seva banda, el premi a millor treball documental ha estat per a 'Coule/Presse', de Matthieu Desbordes; el de millor treball promocional per a 'Y el sol se convirtió en vino' de la marca de vins de Jumilla, i el de sostenibilitat per a 'Crush', de Maya Gallus.

El festival, que ha tingut com a pel·lícula de clausura 'Blind ambition' a Vilafranca del Penedès (Barcelona), que reflecteix com quatre refugiats de Zimbàbue formen el primer equip de tast de vins del seu país, ha tingut una afluència de públic de 5.000 persones, un 30% més que el 2022, i ara del 22 al 26 de novembre trasllada la seva activitat al Priorat (Tarragona) amb més projeccions i activitats.