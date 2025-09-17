El Most Festival de cinema reunirà 53 treballs de 13 països i El Bierzo com a convidat

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El 14è Most Festival Internacional de Cinema del Vi reunirà 53 treballs en la secció de competició La Collita provinents de 13 països, la qual cosa suposa un creixement del 15% en el nombre d'obres i del 30% en diversitat de procedències respecte a l'any passat.
El certamen se celebrarà del 6 al 16 de novembre a la zona del Penedès (Barcelona-Tarragona) i del 26 al 30 de novembre al Priorat (Tarragona), informa el festival en un comunicat d'aquest dimecres.
Els organitzadors volen consolidar l'esdeveniment com un "punt de trobada imprescindible entre el cinema, la cultura vitivinícola i els territoris que els inspiren".
En aquesta edició, el territori convidat serà El Bierzo (Castella i Lleó), una regió marcada per la seva gran altura i desnivell amb una identitat vitivinícola "única".
A més a més, les obres presentades també repassaran altres temes d'actualitat de la cultura del vi, com l'emergència climàtica i els seus efectes, amb els incendis "en primer pla".