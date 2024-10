Mossos voluntaris es desplacen a Paiporta (València): "Sembla una zona de guerra"

El Govern ha ofert l'ajuda dels Bombers, els Mossos i els Agents Rurals amb helicòpters i drons

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Un grup de sis mossos d'esquadra i un advocat de la Blue Force, el grup d'acció solidària de l'associació policial Copland, s'han desplaçat de manera voluntària a la zona zero de la dana que ha deixat més d'un centenar de morts a la Comunitat Valenciana per ajudar a títol personal en les tasques de neteja i rescat.

El portaveu del sindicat Uspac, Albert Palacio, és un dels policies que s'han mobilitzat i, en una conversa amb Europa Press, ha explicat que han arribat aquest dijous cap a les 3 de la matinada a Torrent (València), on han descarregat mantes, bolquers, roba, aigua i productes d'higiene personal i, des d'allà, s'han desplaçat fins a Paiporta (València), l'epicentre de la tragèdia.

L'escena allà, segons Palacio, recorda "una zona de guerra després d'un tsunami", amb cotxes apilats als carrers i baixos negats de fang, on sospita que hi ha diversos morts, una escena que assegura que l'ha impressionat més que el viatge a la frontera d'Ucraïna que va fer amb la mateixa associació fa dos anys.

Durant el matí, aquests sis mossos s'han dedicat a netejar un auditori municipal i a descarregar un camió d'ampolles d'aigua per repartir-les entre els veïns: "Això és un desastre", lamenta Palacio.

Després de les greus inundacions, Palacio subratlla que cal aigua potable amb urgència, perquè els subministraments han quedat tallats; també cal menjar.

MOSSOS I BOMBERS, PREPARATS

Dimecres, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, va oferir a la Comunitat Valenciana mitjans materials i 25 professionals dels Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals a través del Centre Nacional d'Emergències.

Entre els recursos que Catalunya ha ofert a la comunitat veïna si així ho sol·licita hi ha helicòpters i drons amb càmeres per participar en la recerca de persones, però els Mossos d'Esquadra i Catalunya confirmen que "ara com ara" no se'ls ha requerit.

En aquest sentit, els Bombers de la Generalitat diuen estar "en espera" que el Govern de la Comunitat Valenciana pugui requerir la seva col·laboració en tasques a edificis col·lapsats, amb grups de rescat i amb la unitat canina.