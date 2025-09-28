Mossos veu "més tranquil·les" que altres anys les festes de la Mercè de Barcelona, sense gairebé incidents

Vigila sis "zones crítiques" de la ciutat amb dispositius especials aquest dissabte
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra veuen "més tranquil·les" respecte a edicions anteriors les festes de la Mercè de Barcelona 2025, ja que des que van començar el 24 de setembre fins a aquest dissabte amb prou feines s'han produït incidències destacables, més enllà d'incidents assistencials i d'emergències que s'emmarquen dins de la normalitat a la capital catalana.
Així ho ha explicat el cap de torn regional operatiu de la policia catalana, l'inspector Toni Pérez, que lidera i coordina el dispositiu nocturn de les festes al que ha pogut assistir Europa Press aquest dissabte, i que fins a les 01.00 hores del diumenge ha registrat una detenció per atemptat contra l'autoritat.
Concretament, els mossos han vigilat amb dispositius especials sis "zones crítiques" de la ciutat, que s'han identificat sobre la base d'activitats que congreguen a més persones i poden tenir major risc, per la qual cosa veuen necessari reforçar la seguretat amb més d'una vintena d'agents en cadascun d'ells.
Aquests dispositius especials --que compten amb un comandament propi-- s'han desplegat en Passeig de Gracia, per la celebració del Correfoc; la zona del Bogatell i de l'avinguda de Maria Cristina, pels seus respectius concerts; així com la zona cèntrica on també hi ha propostes musicals, amb presència policial a plaça Catalunya, rambla del Raval i el Moll de la Fusta.
En ells, els mossos han activat la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), els 'furas' (agents de paisà), la Unitat Guillis (Grup Regional de Motos), i efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) i de la Brigada Mòbil (Brimo), que s'encarreguen de buidar les zones amb més afluència de persones una vegada finalitzats els actes perquè els equips de neteja puguin realitzar les seves tasques.
A més, la policia catalana també ha activat la Unitat de Drons i la de Subsol per vigilar els carrers de la ciutat, i també es coordina amb la Guàrdia Urbana (GUB) i els serveis sanitaris de Creu Roja i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
VIGILÀNCIA AÈRIA
Un dels efectius de la Unitat de Drons ha explicat que gràcies a aquest dispositiu es poden vigilar des de l'aire els punts amb més aglomeració de persones, en aquest cas des de plaça Espanya, on els Mossos han sobrevolat la zona, mentre que en el Bogatell és la GUB qui activa aquest dispositiu de vigilància aèria.
Durant el seu vol, no està permès l'ús d'altres drons, i prop de les 21 hores han detectat un que no estava autoritzat i ha hagut d'aterrar.
Les imatges, a més de visionar-les els propis agents, també es projecten a la sala del Centre de Coordinació Operativa d'Emergències (CECOR), un espai que integren Mossos, GUB, Bombers de Barcelona, SEM i vigilància privada del Metre, i que permet activar els recursos necessaris en cas d'emergència en comptar amb una "visió general" de la ciutat gràcies a les càmeres de seguretat.
FURTS SENSE VIOLÈNCIA I ARMES BLANQUES
Quant a la tipologia delictiva, la majoria dels delictes estan relacionats amb els furts sense violència de telèfons mòbils i carteres, especialment a les zones on hi ha més concentració de persones, com en Bogatell o Maria Cristina, on els 'furas' es despleguen per detectar aquests fets.
No obstant això, els agents també mantenen la vigilància per detectar la presència d'armes blanques, especialment després d'haver registrat a un grup de persones que portaven ganivets la matinada del dissabte a la zona del Bogatell.
DISPOSITIU AL METRO
Paral·lelament al dispositiu als carrers de la ciutat, els mossos també han dut a terme un "filtre" de persones a l'estació d'Espanya del Metro, on a més de comprovar si els usuaris viatjaven amb bitllet, també s'ha procedit al registre d'alguns d'ells per detectar, principalment, drogues i armes.
Segons un dels agents de la Unitat Artu --que vigila el transport públic--, el sargent Álex Martínez, aquests controls són "aleatoris", solen durar una hora i també serveixen per identificar a persones sospitoses, així com a possibles 'carteristes' que són detectats a través de les càmeres de seguretat del suburbà.