Mossos van desestimar intervenir davant les destrosses a tres habitatges a Figueres (Girona)

Diuen que el grup d'assaltants dona "per finalitzada la venjança"



GIRONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El sotscap dels Mossos d'Esquadra a la regió de Girona, l'intendent Xavier Domènech, ha afirmat aquest dissabte que els agents van desestimar intervenir davant el grup que va destrossar aquest divendres a la nit tres domicilis a Figueres (Girona) dels familiars del presumpte autor del tiroteig que va tenir lloc a la capital gironina durant la nit de Sant Joan.

"Amb la força que teníem en aquell moment se'ls podia intentar aturar, però s'hauria d'haver utilitzat una força excessiva per parar-los, però contenir-los hauria estat molt difícil. No podíem crear un mal més greu del que podíem evitar", ha assegurat aquest dissabte en una entrevista a 'RAC1'.

Domènech ha detallat que, aquest divendres, la mediació entre la policia catalana i el grup assaltant ha estat molt complicada, un grup que, ha detallat, ha començat amb unes 60 persones fins a arribar fins a prop de 100 participants amb destrals, pals i objectes, textualment, contundents.

L'intendent ha explicat que els assaltants els van assegurar que no provocarien cap incendi ni un altre delicte a més de les destrosses: "Ha estat una qüestió més d'honor, d'orgull... Una teatralització".

Domènech també ha informat que el grup els va comunicar que aquesta era l'última acció que volien dur a terme i que donen "per finalitzada la venjança".

ALCALDE DE FIGUERES

En una altra entrevista també a 'RAC1', l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef ha posat l'accent en què hi ha "un problema estructural al barri de Sant Joan" i, tot i que ha matisat que no cal generalitzar, ha assegurat que hi ha una economia submergida basada en el cultiu de marihuana i el tràfic de drogues.

"La llei és una i s'ha de complir per a tothom. No es pot retrocedir en el temps i aplicar l'ull per ull i dent per dent. Aquestes lluites tribals, comportaments caïnites i revenges no porten enlloc: la gent està atemorida", ha afegit.