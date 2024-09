Mossos requisa 131 armes blanques i 22 objectes perillosos en una nit amb el seu pla Daga

BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han requisat 131 armes blanques i 22 objectes de "caràcter perillós" durant la nit d'aquest divendres a dissabte en el marc del pla Daga, en el qual han efectuat un total de 256 serveis específics arreu del territori català.

Ho ha explicat la portaveu de la policia catalana, Montserrat Escudé, en una entrevista aquest dissabte a Rac1, recollida per Europa Press.

Des del gener fins a finals del mes d'agost, Mossos ha decomissat un total de 6.252 armes blanques o altres objectes perillosos, prop de 25 cada dia de mitjana.

Escudé ha detallat que, amb les dades de l'última nit, no és que hi hagi més armes que fa uns mesos, sinó que s'ha aplicat el pla Daga perquè la policia era conscient que "hi ha moltes més armes de les que es localitzaven" en els operatius policials habituals.

La portaveu ha explicat que el fenomen de les armes blanques està vinculat, primer, al narcotràfic, i a crims en general, a banda d'espais d'"interacció social" o activitats lúdiques.

També ha remarcat que el problema de les armes blanques "no és exclusiu de Catalunya", sinó que és compartit amb les societats occidentals.