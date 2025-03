Mossos reforça la seva presència a Salt (Girona) després de dues nits d'aldarulls

GIRONA 12 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han reforçat la seva presència a Salt (Girona) després de dues nits de aldarulls pel desnonament d'un imant de la ciutat, segons han informat fonts policials a Europa Press.

Aquest dimecres els Mossos han desplegat més recursos que el dimarts, amb un dispositiu que inclou efectius de la Brigada Mòbil (Brimo), de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) i de Seguretat Ciutadana.

Les mateixes fonts han precisat que la situació és "molt tranquil·la" i que, després de dues nits d'altercats, de moment no s'ha registrat cap incident.

El dimarts, entre 80 i 100 persones encaputxades es van concentrar a Salt provocant aldarulls i enfrontaments amb la policia després de llançar-los llaunes i pedres; sis d'elles van ser detingudes.

L'alcalde de la localitat, Jordi Viñas, ha desvinculat els actes vandàlics del desallotjament de l'imant i ha dit que "hi ha hagut un moviment arran d'una situació que ha generat certa tensió i hi ha hagut gent que s'ha volgut aprofitar d'aquesta situació per generar conflicte".