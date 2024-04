Mossos reforça els controls a la Mina, Besòs i la Pau (Barcelona) per detectar armes

Després de l'últim tiroteig activen el dispositiu 'Límit' que no estava en fase de màxima alerta des del 2023



SANT ADRIÀ DEL BESÒS (BARCELONA), 13 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han reforçat els controls policials als barris de la Mina, Besòs i la Pau de Barcelona per detectar armes i drogues en "punts d'interès o punts negres" de la zona.

Ho fan a través del dispositiu 'Límit', un operatiu policial de seguretat ciutadana i de manteniment d'ordre públic que existeix des de finals del 2021 per abordar els problemes delinqüencials d'aquests barris, ha explicat el cap de l'Àrea Bàsica Policial de Badalona (Barcelona), l'intendent Alfons Sarrias.

Aquest dijous a la nit, Europa Press ha assistit a un dels patrullatges dinàmics i estàtics de 'Límit' a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), i ha pogut veure com els agents preparaven la zona del control policial.

Arran del tiroteig de l'1 d'abril d'aquest any al barri de la Mina --en el qual una persona va resultar ferida--, la policia catalana ha reforçat els controls de seguretat i les identificacions de vehicles i persones.

"El dispositiu 'Límit' és d'intensitat modulable. Ara està en fase de màxima alerta per l'incident amb arma de foc registrat a l'abril. La policia entenem que són intolerables aquests successos i que hem de posar tots els mitjans per evitar que conductes amb armes de foc puguin posar en risc la vida d'altres persones", ha afegit Sarrias.

Aquests controls policials --dinàmics i estàtics-- compten amb agents de la Brigada Mòbil (Brimo); de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), i dotacions de Seguretat Ciutadana, en coordinació amb policies locals.

El 'Límit', que es mantindrà durant les pròximes setmanes, permet incrementar el coneixement policial sobre la zona, ja que s'analitza la informació recollida a partir de les identificacions, patrullatges i controls, i es distribueix la força policial i es dona resposta ràpida davant possibles incidents crítics.

TIROTEIG 1 D'ABRIL

L'incident més recent és el del tiroteig de l'1 d'abril, quan un jove de 24 anys va disparar amb una pistola i va ferir "accidentalment" una dona que es trobava dins d'un bar del carrer Mart de Sant Adrià del Besòs (Barcelona).

La policia catalana va obrir una investigació que va culminar amb la detenció del presumpte autor el 10 d'abril, i aquest divendres ha passat a disposició judicial.

En el mateix dispositiu també es va detenir un altre home, no relacionat amb el tiroteig, per un requeriment judicial pendent, ja que li constava una condemna ferma de 13 anys de presó per quatre homicidis en grau de temptativa i tinència il·lícita d'armes.

"Qualsevol incident amb arma de foc preocupa i preocupa molt, perquè no sabem què hi pot haver darrere. També és cert que la major part dels incidents que hem tingut en aquests barris amb armes de foc tots han estat per amenaçar una altra família o organització criminal o per generar alarma social", ha sostingut Sarrias.

FASE DE MÀXIMA ALERTA

El dispositiu no es trobava en fase de màxima alerta des de l'any passat, quan també hi va haver un altre incident amb arma de foc en el qual una altra persona va resultar ferida, i els agents també van identificar i van detenir l'autor.

Concretament, al barri de la Mina, Sarrias ha detallat que durant el 2023 la Unitat d'Investigació de Badalona (Barcelona) juntament amb la de Sant Adrià del Besòs van fer 35 entrades i escorcolls.

PATRULLATGE

Durant el patrullatge dut a terme aquest dijous, els agents han detingut diversos cotxes, n'han comprovat la documentació dels conductors i, en algun cas, han inspeccionat el vehicle.

"Entre ells, entre els ciutadans, s'avisen d'on és la policia fent controls i moltes vegades s'esperen fins que ens n'anem per passar", ha explicat un dels agents de l'Arro a Europa Press.