Mossos està "a punt" de desallotjar l'assentament de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona)

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BADALONA (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d'Esquadra estan "a punt" d'iniciar el desallotjament de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona), convertit en un assentament ocupat, aquest dimecres des de les 8 hores, informen en un comunicat.
El desallotjament es realitza en resposta a la demanda de l'Ajuntament de Badalona a Mossos d'Esquadra, mitjançant resolució judicial del Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona del passat 12 de desembre, "que autoritza l'entrada i execució de l'Acord de Govern del referit Ajuntament per recuperar la propietat".
Els serveis socials municipals estaran presents durant l'operatiu per prestar assistència a les persones afectades així com efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).