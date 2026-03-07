Mossos i Policia Local d'Abrera (Barcelona) confisquen 110 quilos d'haixix i detenen 3 persones

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Abrera (Barcelona) van detenir el passat 25 de febrer tres homes, de 29, 31 i 47 anys, per presumpte tràfic de drogues després d'amagar en un camió 14 paquets d'haixix amb un pes aproximat de 110 quilos, informa la policia catalana en un comunicat aquest dissabte.
El passat 25 de febrer sobre les 20.00 hores els agents van rebre un avís d'un vigilant de seguretat d'una empresa, que alertava de la presència de tres individus que accedien de forma reiterada al remolc d'un camió estacionat a la zona.
Per això, diverses dotacions es van desplaçar i al costat del camió van trobar una furgoneta sense ocupants en el seu interior, i durant les primeres comprovacions en el camió, una persona va sortir de l'interior de la cabina del vehicle i després els mossos van localitzar a dues persones amagades a l'interior del remolc.
Després de les explicacions incoherents i contradictòries, els agents van registrar el vehicle i van trobar la droga, així com eines, una maleta i una bossa de grans dimensions que desprenia una olor compatible amb altres drogues.
De fet, els agents van localitzar en tots dos vehicles l'existència de dobles fons habilitats de forma específica per ocultar drogues i facilitar el seu transport; finalment, els tres detinguts, sense antecedents, van passar a disposició judicial.