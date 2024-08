Mossos per la República impulsa una col·lecta per ajudar als detinguts per la fugida de Puigdemont

BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

Mossos per la República Catalana ha iniciat una campanya de finançament col·lectiu per "donar suport" a dos dels agents detinguts dijous passat per presumptament haver ajudat a l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont a fugir del dispositiu que el cos policial havia desplegat a Barcelona per donar compliment a l'ordre de detenció del Tribunal Suprem.

En un missatge a la xarxa social X, la Sectorial de l'Assemblea Nacional Catalana ha confirmat que almenys 2 dels 3 detinguts han estat suspesos de sou i de feina, per la qual cosa han obert un compte bancari en el qual han animat a tots aquells que vulguin fer una aportació econòmica a que ho facin "per cobrir els mesos que estiguin sense sou".

"Per això, un grup de persones que admirem el seu compromís i el seu sacrifici hem llançat una campanya de solidaritat per donar-los el nostre suport, que sàpiguen que hi ha molta gent al seu costat i que mai els deixarem enrere", resa un dels missatges en el fil que ha compartit l'advocat d'un dels mossos detinguts, Gonzalo Boye, que també exerceix la defensa de Puigdemont.