Publicat 03/09/2025 13:27

Mossos investiga la troballa d'un cadàver al recinte d'una església a Montgat (Barcelona)

Archivo - Arxiu - Mossos
MOSSOS - Archivo

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'una dona al recinte de l'església de Sant Joan de Montgat (Barcelona), han explicat fonts policials a Europa Press.

L'avís es va rebre a les 10.30 hores del dimarts i el cos va ser localitzat en un recinte que pertany a l'església, però que està "a l'aire lliure".

Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya' i han confirmat fonts de Mossos a Europa Press, el cadàver està pendent d'identificació i s'ha obert una investigació per determinar les causes de la mort

Contador