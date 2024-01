Mossos investiga un robatori al domicili del jugador del FC Barcelona Jules Kounde

BARCELONA, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació després que aquest dissabte a la tarda es va produir un robatori amb força al domicili del jugador del FC Barcelona Jules Kounde a Sitges (Barcelona).

Els fets van tenir lloc mentre el defensa estava disputant un partit contra el Vila-real a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, segons ha avançat 'El Caso' i ha pogut confirmar Europa Press.

Fonts policials creuen que els presumptes autors van escalar la paret i van trencar una finestra per poder accedir al domicili, on no hi havia ningú en el moment dels fets.

Aquest diumenge al migdia encara no s'havia presentat una denúncia davant les autoritats.

La policia catalana investiga els fets i està pendent del recompte dels objectes presumptament robats.