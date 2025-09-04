Mossos investiga un policia local de Vila-seca (Tarragona) per presumpte assetjament sexual a 2 dones

Se li ha retirat l'arma com a mesura provisional prèvia a la incoació d'un expedient
TARRAGONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen un agent de la Policia Local de Vila-seca (Tarragona) per presumpte assetjament sexual a 2 dones, han informat fonts policials a Europa Press.
Les mateixes fonts assenyalen que les dues denúncies es van presentar a l'agost i que la Divisió d'Assumptes Interns (DAI) ha assumit la investigació d'aquests fets.
ELS EPISODIS
Segons ha avançat el digital 'Porta Enrere', l'agent va identificar una noia per incomplir una ordenança municipal durant la festa major i, presumptament, uns dies després li va escriure diversos missatges a través de les xarxes.
Davant el dubte que es tractés d'un policia --anava de paisà en el moment de la identificació-- i preocupada pel tractament de les seves dades, la jove va decidir presentar una denúncia.
El segon episodi va ocórrer també a l'agost, quan el policia presumptament va entrar en els vestuaris de la comissaria i va assetjar una de les seves companyes.
Segons ha pogut conèixer Europa Press, el 26 d'agost l'agent va sol·licitar que s'activés el protocol contra l'assetjament laboral de l'Ajuntament i els Mossos van confirmar a la Policia local l'existència de 2 denúncies en contra del policia per fets similars.
El consistori va acordar, com a mesura provisional prèvia a la incoació d'un expedient disciplinari, la retirada de l'arma reglamentària a l'agent.