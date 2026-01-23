Mossos investiga la mort violenta d'una dona a L'Hospitalet (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la Divisió Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Sud investiguen la mort violenta d'una dona a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) produïda la tarda d'aquest dijous, han informat en un comunicat aquest divendres.
Al voltant de les 19.00 hores, el cos ha rebut avís d'una persona que informava d'una discussió a l'interior d'un local i, després que els agents es personessin en el lloc, van localitzar a una persona morta amb signes de violència.
La DIC ha obert una investigació per esclarir les causes de la mort i l'autoria dels fets i el cas es troba sota secret de les actuacions.